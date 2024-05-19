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"Скрепы" для школьников — россияне будут преподавать детям на ВОТ новый предмет

19 мая 2024 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне придумали новый предмет для школьников на оккупированных территориях
Школьники на временно оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики будут выкладывать детям на временно оккупированных территориях Украины новый предмет. Речь идет о нравственных основах семейной жизни, во время которой детям будут рассказывать о "русских ценностях".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в воскресенье, 19 мая.

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На уроках россияне будут говорить о русской "духовности" и "традиции". В частности, о том, что женщина должна рожать и быть покорной, а мужчина — защищать отечество.

"Таким образом формируется паттерн "образцовой семьи РФ", где мужчина должен умирать в войнах, а женщина должна рожать новых солдат. На этих уроках забывают говорить, что международный преступник Владимир Путин имеет кучу внебрачных детей и бросил свою жену в традициях "русской семьи", — говорится в материале.

Напомним, на временно захваченном левом берегу Херсонской области россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков. В частности, детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам.

Также на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины было возвращено еще шестеро детей. Как отмечается, родители решились выехать из оккупации из-за угрозы отправки детей на так называемое "оздоровление".

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Украина
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оккупация

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