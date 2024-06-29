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У Росії хочуть повернути смертну кару

29 червня 2024 02:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Росії планують скасувати мораторій на смертну кару
Руки в'язня у наручниках. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Росії хочуть повернути смертну кару. З відповідною заявою у п'ятницю, 28 червня, виступив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. За його словами, щоб скасувати відповідний мораторій достатньо лише указу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

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Прихильник смертної кари Бастрикін

Виступаючи на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму, Бастрикін згадав теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холі". Мовляв, це той випадок, коли застосування смертної кари виправдане. 

"Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари… Теракт у Крокус Сіті Холлі, 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", — заявив голова Слідчого комітету РФ.

Узаконити смерну кару, за словами Бастрикіна, нескладно. Достатньо буде лише указу Путіна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до проведення переговорів щодо зупинки війни в Україні. Однак він наголосив, що Кремль не готовий домовлятися з Києвом, тому шукає діалогу з Європою.

Також ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін заявив про намір відновити виробництво ракет середньої та малої дальності.

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Росія

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