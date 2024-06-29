В России планируют отменить мораторий на смертную казнь

Руки заключённого в наручниках. Фото иллюстративное: Freepik

В России хотят вернуть смертную казнь. С соответствующим заявлением в пятницу, 28 июня, выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, чтобы отменить существующий мораторий, достаточно лишь указа российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Приверженец смертной казни Бастрыкин

Выступая на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума, Бастрыкин упомянул теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Мол, это тот случай, когда применение смертной казни оправдано.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни… Теракт в "Крокус Сити Холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", — заявил глава Следственного комитета РФ.

Узаконить смертную казнь, по словам Бастрыкина, несложно. Достаточно будет только указа Путина.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к проведению переговоров по прекращению войны в Украине. Однако он подчеркнул, что Кремль не готов договариваться с Киевом, поэтому ищет диалог с Европой.

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