В России планируют отменить мораторий на смертную казнь

В России хотят вернуть смертную казнь
В России хотят вернуть смертную казнь. С соответствующим заявлением в пятницу, 28 июня, выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, чтобы отменить существующий мораторий, достаточно лишь указа российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".
Приверженец смертной казни Бастрыкин
Выступая на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума, Бастрыкин упомянул теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Мол, это тот случай, когда применение смертной казни оправдано.
"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни… Теракт в "Крокус Сити Холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", — заявил глава Следственного комитета РФ.
Узаконить смертную казнь, по словам Бастрыкина, несложно. Достаточно будет только указа Путина.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к проведению переговоров по прекращению войны в Украине. Однако он подчеркнул, что Кремль не готов договариваться с Киевом, поэтому ищет диалог с Европой.
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