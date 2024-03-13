У Росії готуються до нового прориву на кордоні напередодні виборів

Військові Російського Добровольчого Корпусу. Фото: УНІАН

Росія відчуває загрозу нового вторгнення напередодні президентських виборів. Керівництво країни-агресора використовує призовників та добровольчі загони для захисту свого кордону.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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Підготовка до вторгнення

Аналітики вважають, що такий крок пов'язаний із стратегічним рішенням не рухати великі військові формування та не створювати додатковий тиск на існуючі лінії фронту. Інформацію про це отримано в результаті вивчення даних ISW, який активно відстежує повідомлення російських військових блогерів.

Вчені відзначають, що вторгнення, ймовірно, сталося за кілька днів до президентських виборів в Росії, запланованих на 17 березня. Вони попереджають, що аналогічні дії можуть відбутися найближчими днями.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область.

Також ми писали про, що Міноборони РФ звинуватило у ситуації на кордоні українських диверсантів.