У Росії готуються до нового прориву на кордоні напередодні виборів
Росія відчуває загрозу нового вторгнення напередодні президентських виборів. Керівництво країни-агресора використовує призовників та добровольчі загони для захисту свого кордону.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Підготовка до вторгнення
Аналітики вважають, що такий крок пов'язаний із стратегічним рішенням не рухати великі військові формування та не створювати додатковий тиск на існуючі лінії фронту. Інформацію про це отримано в результаті вивчення даних ISW, який активно відстежує повідомлення російських військових блогерів.
Вчені відзначають, що вторгнення, ймовірно, сталося за кілька днів до президентських виборів в Росії, запланованих на 17 березня. Вони попереджають, що аналогічні дії можуть відбутися найближчими днями.
Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область.
Також ми писали про, що Міноборони РФ звинуватило у ситуації на кордоні українських диверсантів.
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