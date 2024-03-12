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Міноборони РФ звинуватило у ситуації на кордоні українських диверсантів

12 березня 2024 14:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міноборони РФ звинуватило у ситуації на кордоні українських диверсантів
Військові Російського Добровольчого Корпусу (РДК). Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони РФ висунуло звинувачення українським диверсантам у спробі вторгнення на територію Росії. За заявами російського військового відомства, терористичні формування "спробували вторгнутися" на трьох напрямках — Одноробівка, Нехотіївка та Сподарюшино.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Російська версія прориву 

За інформацією Міноборони РФ, перед самим "спробуванням прориву" було зафіксовано обстріл цивільних об'єктів, який стався приблизно о 3:00 12 березня. Російські військові звинувачують українських добровольців у намаганні вторгнутися та визначили їхні дії як "терористичні".

У звіті говориться про "відкидання" добровольців та "ліквідацію" десятків з них. Міноборони РФ стверджує, що всі атаки вдалося відбити, та оголосило про "знищення до 60 українських терористів" в районі Одноробівки, знищення трьох танків і бронетранспортера в Нехотіївці, а також двох танків в Сподарюшиному.

Додатково повідомляється, що з 8:00 до 8:25 російські війська відбили "чотири атаки українських ДРГ", які "намагалися прорватися" на територію Курської області.

Міністерство оборони РФ наголошує на "значних втратах" для українських диверсантів та стверджує, що противника "відкинуто". Росія вибрала звичний сценарій у своїй інформаційній кампанії, заявивши лише про "спроби" вторгнення, вбивче реагуючи на будь-які відзнаки спротиву на кордоні.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область

Також ми писали про те, що адміністрація Бєлгорода була атакована дроном. Повідомляють, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито кілька шибок і двері.

росіяни
Бєлгородська область
Міністерство оборони
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
Росія

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