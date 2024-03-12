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Минобороны РФ обвинило в ситуации на границе украинских диверсантов

12 марта 2024 14:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Минобороны РФ обвинило в ситуации на границе украинских диверсантов
Военные Российского Добровольческого Корпуса (РДК). Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство обороны РФ предъявило обвинение украинским диверсантам в попытке вторжения на территорию России . По заявлениям российского военного ведомства, террористические формирования "попробовали вторгнуться" в трех направлениях - Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

Об этом сообщает Минобороны РФ .

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Русская версия прорыва

По информации Минобороны РФ, перед самым "пробованием прорыва" был зафиксирован обстрел гражданских объектов, произошедший примерно в 3:00 12 марта. Российские военные обвиняют украинских добровольцев в попытке вторгнуться и определили их действия как "террористические".

В отчете говорится об "отвержении" добровольцев и "ликвидации" десятков из них. Минобороны РФ утверждает, что все атаки удалось отбить, и объявило об "уничтожении до 60 украинских террористов" в районе Одноробовки, уничтожении трех танков и бронетранспортера в Нехотевке, а также двух танков в Сподарюшино.

Дополнительно сообщается, что с 8:00 до 8:25 российские войска отразили "четыре атаки украинских ДРГ", которые "пытались прорваться" на территорию Курской области.

Министерство обороны РФ отмечает "значительные потери" для украинских диверсантов и утверждает, что противник "отвергнут". Россия выбрала привычный сценарий в своей информационной кампании, заявив лишь о "попытках" вторжения, убийственно реагируя на любые признаки сопротивления на границе.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область .

Также мы писали о том, что администрация Белгорода была атакована дроном . Сообщают, что в результате удара поврежден фасад, выбиты несколько оконных стекол и дверь.

россияне
Белгородская область
Министерство обороны
добровольцы
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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