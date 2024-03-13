В России готовятся к новому прорыву на границе в преддверии выборов

Военные Российского Добровольческого Корпуса. Фото: УНИАН

Россия ощущает угрозу нового вторжения в канун президентских выборов. выборов. Руководство страны-агрессора использует призывников и добровольческие отряды для защиты своей границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Подготовка к вторжению

Аналитики считают, что такой шаг связан со стратегическим решением не двигать большие военные формирования и не оказывать дополнительное давление на существующие линии фронта. Информация об этом получена в результате изучения данных ISW, активно отслеживающего сообщения российских военных блоггеров.

Ученые отмечают, что вторжение, вероятно, произошло за несколько дней до президентских выборов в России, запланированных на 17 марта. Они предупреждают, что аналогичные действия могут произойти в ближайшие дни.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область.

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