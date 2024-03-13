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В России готовятся к новому прорыву на границе в преддверии выборов

13 марта 2024 08:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В России готовятся к новому прорыву на границе в преддверии выборов
Военные Российского Добровольческого Корпуса. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россия ощущает угрозу нового вторжения в канун президентских выборов. выборов. Руководство страны-агрессора использует призывников и добровольческие отряды для защиты своей границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Подготовка к вторжению

Аналитики считают, что такой шаг связан со стратегическим решением не двигать большие военные формирования и не оказывать дополнительное давление на существующие линии фронта. Информация об этом получена в результате изучения данных ISW, активно отслеживающего сообщения российских военных блоггеров.

Ученые отмечают, что вторжение, вероятно, произошло за несколько дней до президентских выборов в России, запланированных на 17 марта. Они предупреждают, что аналогичные действия могут произойти в ближайшие дни.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область.

Также мы писали, что Минобороны РФ обвинило в ситуации на границе украинских диверсантов.

война
граница
прогнозы
добровольцы
Россия

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