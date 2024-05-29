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У Росії дітям видали грамоти з українською символікою

29 травня 2024 15:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Росії дітям видали грамоти з українською символікою
У Російському дитсадку видали грамоти із українською символікою. Фото: t.me/derz_khab
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Росії у барнаульській школі учням видали грамоти з українською символикою. Грамоти з українськими гербом та прапором, імовірно, привезені з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у середу, 29 травня.

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Українські грамоти в російських школах

Вже не вперше в мережі з'являється інформація про те, що у російських навчальних закладах дітям видають грамоти із українським прапором та гербом.

"Це не фейк. Просто директорці попали під руки грамоти з розграбованого десь в Україні", — йдеться в повідомленні. 
 

Нагадаємо, що до України вдалося повернути ще 13 українських дітей. Сімох було вивезено з тимчасово окупованих територій, ще шістьох повернули з РФ у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".

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