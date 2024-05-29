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В России детям выдали грамоты с украинской символикой

29 мая 2024 15:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В России детям выдали грамоты с украинской символикой
В российском детском саду выдали грамоты с украинской символикой. Фото: t.me/derz_khab
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В России в барнаульской школе учащимся выдали грамоты с украинской символикой. Грамоты с украинскими гербом и флагом, вероятно, привезены с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 29 мая.

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Украинские грамоты в российских школах

Уже не первый раз в сети появляется информация о том, что в российских учебных заведениях детям выдают грамоты с украинским флагом и гербом.

"Это не фейк. Просто директора попали под руки грамоты из разграбленного где-то в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украину удалось вернуть еще 13 украинских детей. Семь были вывезены с временно оккупированных территорий, еще шестерых вернули из РФ в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики будут выкладывать детям на временно оккупированных территориях Украины новый предмет. Речь идет о моральных основах семейной жизни, во время которой детям будут рассказывать о "российских ценностях".

школы
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флаг Украины

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