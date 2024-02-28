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У Росії 18-річну дівчину відправили до СІЗО через вірш Шевченка

28 лютого 2024 12:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії 18-річну дівчину відправили до СІЗО через вірш Шевченка
Підсудна Дар'я Козирєва. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суд у російському Санкт-Петербурзі відправив до СІЗО 18-річну Дар'ю Козирєву за повторне звинувачення у дискредитації армії РФ. У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну дівчина наклеїла на постамент пам'ятника Тарасу Шевченку плакат з уривком з його вірша.

Про це повідомили російські ЗМІ у середу, 28 лютого.

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Популярність 18-річної Дарії Козирєвої

Козирєва було заарештовано 24 лютого. До постаменту пам'ятника вона наклеїла уривок із поеми "Заповіт": "Поховайте та вставайте, кайдани порвіть і вражою злою кров'ю волю окропіть!". Поліцейським не вдалося швидко зняти лист, тому вони накрили його чорним пакетом.

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Плакат Дарії Козирєвої. Фото: detector.media

Популярність до Дарії прийшла після інциденту у грудні 2022 року, коли вона залишила повідомлення на інсталяції, присвяченій "дружбі" між Петербургом та Маріуполем: "Убивці, ви розбомбили його. Юди". Вже тоді було розпочато кримінальну справу проти неї за навмисне ушкодження майна, яке не просувалося далі.

У грудні 2023 року Козирєва було оштрафовано на 30 тисяч рублів (приблизно 12,5 тисяч гривень) за дискредитацію російської армії на підставі адміністративного звинувачення. Це було з її посадою у соціальній мережі ВКонтакте. У публікації вона критикувала ухвалені закони, які кримінально карають за поширення інформації про війну в Україні, яка не відповідає офіційній версії Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, у Росії поліція заарештувала людей біля "Стіни скорботи". Люди прийшли вшанувати пам'ять померлого у в'язниці опозіціонера Олексія Навального.

Раніше московська поліція заарештувала близько 25 людей під час акції протесту проти мобілізації. Невдовзі прокуратура виступила з попередженням про наслідки для тих, хто закликає до участі чи бере участь у несанкціонованих акціях.

Тарас Шевченко
СІЗО
активісти
війна в Україні
Росія

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