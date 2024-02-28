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В России 18-летнюю девушку отправили в СИЗО за стихотворение Шевченко

28 февраля 2024 12:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России 18-летнюю девушку отправили в СИЗО за стихотворение Шевченко
Подсудимая Дарья Козырева. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд в российском Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 18-летнюю Дарью Козыреву за повторное обвинение в дискредитации армии РФ. В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, девушка наклеила на постамент памятника Тарасу Шевченко плакат с отрывком из его стихотворения.

Об этом сообщили российские СМИ в среду, 28 февраля.

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Популярность 18-летней Дарьи Козыревой

Козырева была арестована 24 февраля. К постаменту памятника она наклеила отрывок из поэмы "Заповіт": "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кровʼю волю окропіте!". Полицейским не удалось быстро снять листок, поэтому они накрыли его черным пакетом.

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Плакат Дарьи Козыревой. Фото: detector.media

Популярность к Дарье пришла после инцидента в декабре 2022 года, когда она оставила сообщение на инсталляции, посвященной "дружбе" между Петербургом и Мариуполем: "Убивці, ви розбомбили його. Юди". Уже тогда было начато уголовное дело против нее за умышленное повреждение имущества, которое не продвигалось дальше.

В декабре 2023 года Козырева была оштрафована на 30 тысяч рублей (приблизительно 12,5 тысячи гривен) за дискредитацию российской армии на основании административного обвинения. Это было связано с ее постом в социальной сети ВКонтакте. В публикации она критиковала принятые законы, уголовно наказывающие за распространение информации о войне в Украине, не соответствующей официальной версии Министерства обороны России. 

Напомним, в России полиция арестовала людей возле "Стены скорби". Люди пришли почтить память умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Ранее московская полиция арестовала около 25 человек во время проведения акции протеста против мобилизации. Вскоре прокуратура выступила с предупреждением о последствиях для тех, кто призывает к участию или участвует в несанкционированных акциях

Тарас Шевченко
СИЗО
активисты
война в Украине
Россия

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