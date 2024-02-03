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В Москве полиция арестовала 25 участников митинга под стенами Кремля

3 февраля 2024 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Москве полиция арестовала 25 участников митинга под стенами Кремля
Полиция под стенами Кремля. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Москве сотрудники полиции арестовали примерно 25 человек у Александровского сада возле Кремля, большинство из которых являлись работниками СМИ. Это случилось во время проведения акции протеста против мобилизации, которая регулярно происходит в этом месте.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили российские СМИ.

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Цель митинга под стенами Кремля

Местные Telegram-каналы сообщили, что митингующие собрались возле могилы Неизвестного солдата в Александровском саду, чтобы почтить память на 500-й день с начала мобилизации в стране, оставляя там цветы. В преддверии события канал призвал к участию родственников военнослужащих, отправленных на фронт, а также всех, кто не остается равнодушным к происходящему.

Среди задержанных оказался родственник одного из мобилизованных военных. Одна из активисток пыталась остановить автобус ОМОН, но была оттолкнута полицейскими.

Какие последствия ожидают участников митинга

Московская прокуратура 3 февраля выступила с предупреждением о последствиях для тех, кто призывает к участию или участвует в несанкционированных акциях, упомянув о планируемой публичной демонстрации в центре Москвы.

митинг
Жены мобилизованных пишут Путину о демобилизации мужчин. Фото: росСМИ

По информации российских СМИ, полиция задерживала лиц, фиксировавших процесс возложения цветов возле Вечного огня. При этом журналисты оценивают число задержанных в двадцать человек. 

После церемонии возложения цветов родственники мобилизованных направились к предвыборному штабу Путина, чтобы передать требование о прекращении мобилизации, где, по данным прессы, было задержано около семи человек на основании видеозаписей с места событий.

Напомним что в пятницу, 2 февраля, в Брюсселе состоялся масштабный протест фермеров, направленный против политики Европейского Союза в аграрной сфере. Приблизительно 1300 тракторов заблокировали основные магистрали города, а фермеры жгли костры и забросали здание Европарламента яйцами и камнями.

Кроме того, в субботу, 3 февраля, в Одессе состоялся мирный митинг "Деньги на ВСУ". Участники акции выразили свое несогласие с распределением бюджетных средств и требуют большего финансирования для нужд украинских военных.

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