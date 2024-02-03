У Москві поліція заарештувала 25 учасників мітингу під стінами Кремля

Поліція під стінами Кремля. Фото: росЗМІ

У Москві співробітники поліції заарештували приблизно 25 людей біля Олександрівського саду біля Кремля, більшість із яких були працівниками ЗМІ. Це сталося під час проведення акції протесту проти мобілізації, яка регулярно відбувається у цьому місці.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомили російські ЗМІ.

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Мета мітингу під стінами Кремля

Місцеві Telegram-канали повідомили, що мітингувальники зібралися біля могили Невідомого солдата в Олександрівському саду, щоби вшанувати пам'ять на 500-й день з початку мобілізації в країні, залишаючи там квіти. Напередодні події канал закликав до участі родичів військовослужбовців, відправлених на фронт, а також усіх, хто не залишається байдужим до того, що відбувається.

Серед затриманих виявився родич одного з мобілізованих військових. Одна з активісток намагалася зупинити автобус ОМОН, але була відштовхнута поліцейськими.

Які наслідки очікують на учасників мітингу

Московська прокуратура 3 лютого виступила з попередженням про наслідки для тих, хто закликає до участі або бере участь у несанкціонованих акціях, згадавши про заплановану публічну демонстрацію в центрі Москви.

Дружини мобілізованих пишуть Путіну про демобілізацію чоловіків Фото: росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, поліція затримувала осіб, які фіксували процес покладання квітів біля Вічного вогню. При цьому журналісти оцінюють кількість затриманих у двадцятьох осіб.

Після церемонії покладання квітів родичі мобілізованих попрямували до передвиборчого штабу Путіна, щоб передати вимогу про припинення мобілізації, де, за даними преси, було затримано близько семи осіб на підставі відеозаписів з місця подій.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 лютого, у Брюсселі відбувся масштабний протест фермерів, спрямований проти політики Європейського Союзу в аграрній сфері. Приблизно 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття та закидали будівлю Європарламенту яйцями та камінням.

Крім того, у суботу, 3 лютого, в Одесі відбувся мирний мітинг "Гроші на ЗСУ". Учасники акції висловили свою незгоду з розподілом бюджетних коштів та потребують більшого фінансування для потреб українських військових.