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У російському Пролетарську пожежа з нафтобази перекинулася на житлові будівлі

23 серпня 2024 21:32
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Пролетарську вирує пожежа — горять житлові будівлі
Пожежник намагається загасити полум'я. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У російському Пролетарську полум'я з нафтосховища, де вирує пожежа, перекинулося на сусідню територію. Зокрема, почали горіти суха рослинність і житлові будівлі.

Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 23 серпня.

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За даними МНС держави-агресора, зараз у Пролетарську горить суха рослинність. Окрім того, вогонь перекинувся на житлові будівлі.

Крім того, триває гасіння пожежі на нафтобазі, яку тиждень тому атакували дрони Збройних сил України.

"Ліквідувати спалах досі не вдалося", — говориться у повідомленні.

Пожежа на НПЗ у Ростовській області 

Нагадаємо, 18 серпня в Ростовській області була атакована нафтобаза. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння палива. За словами місцевих мешканців, вони чули 4-5 вибухів. Також вони бачили дим та вогонь.

Наразі ситуація погіршується з кожним днем. Працівники МНС не можуть приборкати вогонь, який перекидається на нові резервуари.

Над великою територією простяглася хмара густого диму протяжністю в кілька сотень кілометрів, яку видно з космосу. 

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