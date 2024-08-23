В Пролетарске бурлит пожар - горят жилые здания

Пожарный пытается потушить пламя. Фото: скриншот

В российском Пролетарском пламени из нефтехранилища, где бурлит пожар, перекинулось на соседнюю территорию. В частности, начали гореть сухая растительность и жилые постройки.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 23 августа.

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По данным МЧС государства-агрессора сейчас в Пролетарске горит сухая растительность. Кроме того, огонь опрокинулся на жилые здания.

Кроме того, продолжается тушение пожара на нефтебазе, который неделю назад атаковали дроны Вооруженных сил Украины.

"Ликвидировать вспышку до сих пор не удалось", — говорится в сообщении.

Пожар на НПЗ в Ростовской области

Напомним, 18 августа в Ростовской области была атакована нефтебаза. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. По словам местных жителей, они слышали 4-5 взрывов. Они видели дым и огонь.

Пока ситуация ухудшается с каждым днем. р- Работники МЧС не могут усмирить огонь, который опрокидывается на новые резервуары.

Над большой территорией протянулось облако густого дыма, протяженностью в несколько сотен километров, которое видно из космоса.