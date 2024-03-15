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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи — роботу виборчих дільниць довелось перервати

15 березня 2024 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи — роботу виборчих дільниць довелось перервати
Бєлгород після обстрілу. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У російському Бєлгороді вранці 15 березня стався серія потужних вибухів. Місцева влада призупинила голосування на виборах президента.

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали.

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Ситуація у Бєлгороді

Очевидці повідомляють про загоряння автомобіля на вулиці Єсеніна та про пошкодження кількох інших машин. У зв'язку з обстрілом місцеві жителі, які прийшли голосувати на виборчі дільниці, були вимушені шукати укриття.

В соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких чутно потужні вибухи. На деяких відео видно, як люди на виборчій дільниці втрачають рівновагу через вибух та падають.

 

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, дві людини отримали поранення внаслідок вибухів. Також зафіксовано пошкодження кількох будинків та шкільного стадіону, а також пошкодження автомобілів.

Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також ми писали про те, що українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів"

вибори
росіяни
обстріли
Бєлгородська область
Бєлгород
Росія

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