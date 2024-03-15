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В российском Белгороде прогремели взрывы — работу избирательных участков пришлось прервать

15 марта 2024 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В российском Белгороде прогремели взрывы - работу избирательных участков пришлось прервать
Белгород после обстрела. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов. Местные власти приостановили голосование на выборах президента.

Об этом сообщают РосСМИ и Telegram-каналы.

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Очевидцы сообщают о возгорании автомобиля на улице Есенина и о повреждении нескольких других машин. В связи с обстрелом местные жители, пришедшие голосовать на избирательные участки, были вынуждены искать укрытие.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышны мощные взрывы. На некоторых видео видно, как люди на избирательном участке теряют равновесие из-за взрыва и падают.

 

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два человека получили ранения в результате взрывов. Также зафиксированы повреждения нескольких домов и школьного стадиона, а также повреждения автомобилей.

Напомним, что в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Также мы писали о том, что украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время выборов

выборы
россияне
обстрелы
Белгородская область
Бєлгород
Россия

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