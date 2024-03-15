В российском Белгороде прогремели взрывы — работу избирательных участков пришлось прервать
В российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов. Местные власти приостановили голосование на выборах президента.
Об этом сообщают РосСМИ и Telegram-каналы.
Ситуация в Белгороде
Очевидцы сообщают о возгорании автомобиля на улице Есенина и о повреждении нескольких других машин. В связи с обстрелом местные жители, пришедшие голосовать на избирательные участки, были вынуждены искать укрытие.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышны мощные взрывы. На некоторых видео видно, как люди на избирательном участке теряют равновесие из-за взрыва и падают.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два человека получили ранения в результате взрывов. Также зафиксированы повреждения нескольких домов и школьного стадиона, а также повреждения автомобилей.
Напомним, что в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.
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