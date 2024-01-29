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У Рівному викладачка отримала хабар від абітурієнта — як покарав її суд

29 січня 2024 16:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Рівному викладачка отримала хабар від абітурієнта — як покарав її суд
Викладачка та студент. Фото ілюстративне: Shutterstock.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Рівному судили викладачку із приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Вона звинувачувалася в отриманні однієї тисячі доларів від студента.

Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду.

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Викладачка університету отримала хабар від абітурієнта

Згідно з інформацією від правоохоронних органів, жінка викладала та обіймала посаду декана кібернетичного факультету в цьому ВНЗ.

Відомо, що 5 вересня 2023 року вона зустрілася з абітурієнтом для обговорення умов вступу. Під час розмови вона натякнула на необхідність передачі їй 1000 доларів для гарантованого зарахування. Вже 11 жовтня, коли абітурієнт приніс гроші, вчителька запропонувала йому оформити ці кошти як благодійний внесок для університету.

Після того, як молодик залишив заяву та гроші в її офісі, на місце прибули правоохоронці. У вироку також зазначається, що вступ до ЗВО чоловік розглядав як спосіб уникнути мобілізації.

У результаті викладачку визнали винною та оштрафували на 34 тисячі гривень, а також заборонили їй виконувати обов'язки декана в освітніх закладах протягом одного року.

Нагадаємо, що на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Крім того, на Буковині правоохоронці викрили одного із військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.

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