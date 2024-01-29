В Ровно преподавательница получила взятку от абитуриента — как наказал ее суд

Преподаватель и студент. Фото иллюстративное: Shutterstock.com

В Ровно судили преподавательницу из частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Она обвинялась в получении одной тысячи долларов от поступающего студента.

Об этом говорится в решении Ровенского городского суда.

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Согласно информации от правоохранительных органов, женщина преподавала и занимала пост декана кибернетического факультета в этом ВУЗе.

Известно, что 5 сентября 2023 года она встретилась с абитуриентом для обсуждения условий поступления. В ходе беседы она намекнула на необходимость передачи ей 1000 долларов для гарантированного зачисления. Уже 11 октября, когда абитуриент принес деньги, преподавательница предложила ему оформить эти средства как благотворительный взнос для университета.

После того как молодой человек оставил заявление и деньги в ее офисе, на место прибыли правоохранители. В приговоре также отмечается, что поступление в вуз мужчина рассматривал как способ избежать мобилизации.

В итоге преподавательницу признали виновной и оштрафовали на 34 тысячи гривен, а также запретили ей исполнять обязанности декана в образовательных учреждениях на протяжении одного года.

Напомним, что на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Кроме того, на Буковине правоохранители разоблачили одного из военнослужащих пограничного отряда. Он пытался получить взятку за трудоустройство в Службу безопасности Украины.