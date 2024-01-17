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На Буковині затримали військовослужбовця, який обіцяв працевлаштування до СБУ за хабар

17 січня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Буковині затримали військовослужбовця, який обіцяв працевлаштування до СБУ за хабар
Затримання військовослужбовця. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Буковині правоохоронці викрили одного з військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Так, підозрюваний запропонував знайомому працевлаштувати його на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією Служби безпеки України за фінансову винагороду. При цьому він представився чинним співробітником СБУ, який має "зв’язки". 

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Затримання на хабарі. Фото: Офіс Генпрокурора

"Буковинець за 10 тис. дол США обіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації, якщо той потрапить на посаду у тиловий підрозділ силової структури", — йдеться у повідомленні.

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Хабар, який отримав військовий. Фото: Офіс Генпрокурора

Відомо, що чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди в одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. У нього виявили шеврон з абревіатурою "СБУ", посвідчення та зброю. 

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Вилучена зброя. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі військовослужбовцю прикордонного загону повідомили про підозру. 

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності. 

Також ми писали, що у Львові на хабарі спіймали одного з сімейних лікарів. Як повідомляється, він мав допомогти у наданні фіктивних медичних виписок, аби ухилянт отримав інвалідність.

СБУ
хабар
Чернівці
Офіс генерального прокурора

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