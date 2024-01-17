На Буковині затримали військовослужбовця, який обіцяв працевлаштування до СБУ за хабар

Затримання військовослужбовця. Фото: Офіс Генпрокурора

На Буковині правоохоронці викрили одного з військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Так, підозрюваний запропонував знайомому працевлаштувати його на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією Служби безпеки України за фінансову винагороду. При цьому він представився чинним співробітником СБУ, який має "зв’язки".

Затримання на хабарі. Фото: Офіс Генпрокурора

"Буковинець за 10 тис. дол США обіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації, якщо той потрапить на посаду у тиловий підрозділ силової структури", — йдеться у повідомленні.

Хабар, який отримав військовий. Фото: Офіс Генпрокурора

Відомо, що чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди в одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. У нього виявили шеврон з абревіатурою "СБУ", посвідчення та зброю.

Вилучена зброя. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі військовослужбовцю прикордонного загону повідомили про підозру.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що у Львові на хабарі спіймали одного з сімейних лікарів. Як повідомляється, він мав допомогти у наданні фіктивних медичних виписок, аби ухилянт отримав інвалідність.