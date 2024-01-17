На Буковині затримали військовослужбовця, який обіцяв працевлаштування до СБУ за хабар
На Буковині правоохоронці викрили одного з військовослужбовців прикордонного загону. Він намагався отримати хабар за працевлаштування до Служби безпеки України.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Військовослужбовця викрили на хабарі
Так, підозрюваний запропонував знайомому працевлаштувати його на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією Служби безпеки України за фінансову винагороду. При цьому він представився чинним співробітником СБУ, який має "зв’язки".
"Буковинець за 10 тис. дол США обіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації, якщо той потрапить на посаду у тиловий підрозділ силової структури", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди в одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. У нього виявили шеврон з абревіатурою "СБУ", посвідчення та зброю.
Наразі військовослужбовцю прикордонного загону повідомили про підозру.
Нагадаємо, що в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.
Також ми писали, що у Львові на хабарі спіймали одного з сімейних лікарів. Як повідомляється, він мав допомогти у наданні фіктивних медичних виписок, аби ухилянт отримав інвалідність.
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