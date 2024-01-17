На Буковине задержали военнослужащего, который обещал трудоустройство в СБУ за взятку
На Буковине правоохранители разоблачили одного из военнослужащих пограничного отряда. Он пытался получить взятку за трудоустройство в Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Военнослужащего разоблачили на взятке
Так, подозреваемый предложил знакомому трудоустроить его на должность деловода в отдел по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины за финансовое вознаграждение. При этом он представился действующим сотрудником СБУ, который имеет "связи".
"Буковинец за 10 тыс. долл. США обещал военнообязанному избежать мобилизации, если тот попадет на должность в тыловое подразделение силовой структуры", — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина был задержан при получении всей суммы неправомерной выгоды в одном из торгово-развлекательных центров Черновцов. У него обнаружили шеврон с аббревиатурой "СБУ", удостоверение и оружие.
В настоящее время военнослужащему пограничного отряда сообщили о подозрении.
Напомним, что в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.
Также мы писали, что во Львове на взятке поймали одного из семейных врачей. Как сообщается, он должен был помочь в предоставлении фиктивных медицинских выписок, чтобы уклонист получил инвалидность.
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