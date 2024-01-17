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На Буковине задержали военнослужащего, который обещал трудоустройство в СБУ за взятку

17 января 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Буковине задержали военнослужащего, который обещал трудоустройство в СБУ за взятку
Задержание военнослужащего. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Буковине правоохранители разоблачили одного из военнослужащих пограничного отряда. Он пытался получить взятку за трудоустройство в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Так, подозреваемый предложил знакомому трудоустроить его на должность деловода в отдел по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины за финансовое вознаграждение. При этом он представился действующим сотрудником СБУ, который имеет "связи".

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Задержание на взятке. Фото: Офис Генпрокурора

"Буковинец за 10 тыс. долл. США обещал военнообязанному избежать мобилизации, если тот попадет на должность в тыловое подразделение силовой структуры", — говорится в сообщении.

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Взятка, которую получил военный. Фото: Офис Генпрокурора

Известно, что мужчина был задержан при получении всей суммы неправомерной выгоды в одном из торгово-развлекательных центров Черновцов. У него обнаружили шеврон с аббревиатурой "СБУ", удостоверение и оружие.

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Изъятое оружие. Фото: Офис Генпрокурора

В настоящее время военнослужащему пограничного отряда сообщили о подозрении.

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Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что во Львове на взятке поймали одного из семейных врачей. Как сообщается, он должен был помочь в предоставлении фиктивных медицинских выписок, чтобы уклонист получил инвалидность.

СБУ
взятка
Черновцы
Офис генерального прокурора

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