На Буковине задержали военнослужащего, который обещал трудоустройство в СБУ за взятку

Задержание военнослужащего. Фото: Офис Генпрокурора

На Буковине правоохранители разоблачили одного из военнослужащих пограничного отряда. Он пытался получить взятку за трудоустройство в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Так, подозреваемый предложил знакомому трудоустроить его на должность деловода в отдел по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины за финансовое вознаграждение. При этом он представился действующим сотрудником СБУ, который имеет "связи".

Задержание на взятке. Фото: Офис Генпрокурора

"Буковинец за 10 тыс. долл. США обещал военнообязанному избежать мобилизации, если тот попадет на должность в тыловое подразделение силовой структуры", — говорится в сообщении.

Взятка, которую получил военный. Фото: Офис Генпрокурора

Известно, что мужчина был задержан при получении всей суммы неправомерной выгоды в одном из торгово-развлекательных центров Черновцов. У него обнаружили шеврон с аббревиатурой "СБУ", удостоверение и оружие.

Изъятое оружие. Фото: Офис Генпрокурора

В настоящее время военнослужащему пограничного отряда сообщили о подозрении.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что во Львове на взятке поймали одного из семейных врачей. Как сообщается, он должен был помочь в предоставлении фиктивных медицинских выписок, чтобы уклонист получил инвалидность.