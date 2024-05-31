Замахнувся на дитячий санаторій — СБУ та НАБУ спіймали на хабарі посадовця Рівненської ОВА

Силовики НАБУ та СБУ під час затримання посадовця. Фото: СБУ

Силовики Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро у п'ятницю, 31 травня, викрили на хабарі заступника голови Рівненської ОВА. За понад півмільйона гривень він обіцяв вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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За даними слідства, у 2021 році підприємець придбав на електронному аукціоні неробочий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

Працівники СБУ під час обшуку в Рівненській ОВА. Джерело: СБУ

Чиновник пообіцяв допомогти покупцеві заволодіти майном санаторію та землею під ним. Він запропонував списати майно та забезпечити прийняття ухвали Рівненської ОВА про продаж ділянки за майже шістсот тисяч гривень. Силовики повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ.

Скриншот заяви СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи мерії міста, яку звинувачують у збитках міському бюджету.

Водночас САП та НАБУ оголосили підозру ексочільнику "Полтавапаливо" за звинуваченням у заволодінні майже 13 млн грн.