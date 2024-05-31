Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Рівному на хабарі в пів мілйьона гривень спіймали заступника глави ОВА arrow

У Рівному на хабарі в пів мілйьона гривень спіймали заступника глави ОВА

31 травня 2024 13:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Замахнувся на дитячий санаторій — СБУ та НАБУ спіймали на хабарі посадовця Рівненської ОВА
Силовики НАБУ та СБУ під час затримання посадовця. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Силовики Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро у п'ятницю, 31 травня, викрили на хабарі заступника голови Рівненської ОВА. За понад півмільйона гривень він обіцяв вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.

Про це інформує пресслужба СБУ

Читайте також:

Заступник глави Рівненської ОВА попався на хабарі

За даними слідства, у 2021 році підприємець придбав на електронному аукціоні неробочий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

сбу рівенська ова корупція
Працівники СБУ під час обшуку в Рівненській ОВА. Джерело: СБУ

Чиновник пообіцяв допомогти покупцеві заволодіти майном санаторію та землею під ним. Він запропонував списати майно та забезпечити прийняття ухвали Рівненської ОВА про продаж ділянки за майже шістсот тисяч гривень. Силовики повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. 

рівненська ода корупція
Скриншот заяви СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи мерії міста, яку звинувачують у збитках міському бюджету.

Водночас САП та НАБУ оголосили підозру ексочільнику "Полтавапаливо" за звинуваченням у заволодінні майже 13 млн грн.

 

Україна
Кримінал
хабар
НАБУ
СБУ
Рівне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище