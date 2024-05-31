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В Ровно на взятке в полмиллиона гривен поймали заместителя главы ОВА

31 мая 2024 13:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Замахнулся на детский санаторий - СБУ и НАБУ поймали на взятке чиновника Ровенской ОВА
Силовики НАБУ и СБУ при задержании чиновника. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Силовики Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 31 мая, разоблачили на взятке заместителя председателя Ровенской ОВА. За более чем полмиллиона гривен он обещал решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в 2021 году предприниматель приобрел на электронном аукционе находившийся в коммунальной собственности нерабочий детский санаторий.

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Сотрудники СБУ во время обыска в Ровенской ОВА. Источник: СБУ

Чиновник пообещал помочь покупателю завладеть имуществом санатория и землей под ним. Он предложил списать имущество и обеспечить принятие решения Ровенской ОВА о продаже участка почти за шестьсот тысяч гривен. Силовики сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ.

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Скриншот заявления СБУ

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе будут судить начальницу отдела публичных закупок коммунального учреждения мэрии города, обвиняемую в ущербе городскому бюджету.

В то же время, САП и НАБУ объявили подозрение эксочителю "Полтавпаливо" по обвинению в завладении почти 13 млн грн.

Украина
Криминал
взятка
НАБУ
СБУ
Ровно

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