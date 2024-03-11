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У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

11 березня 2024 00:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Україна вичерпала свої ресурси - що відомо
Українська валюта. Фото: Ми - Україна
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявила Україна майже вичерпала свої фінансові можливості. Всі внутрішні ресурси направляються фінансування Збройних сил.

Про це у неділю, 10 березня пише Financial Times.

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За словами Підласої, Україна виділила майже половину свого бюджету — 87 мільярдів доларів на 2024 рік на витрати, пов’язані з обороною. При цьому, внутрішні доходи нашої держави становлять лише 46 мільярдів доларів. 

Тобто, державі потрібно покрити дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат.

"Дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тис. новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат, навчання та обладнання. Ми практично вичерпали свої можливості — усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії", — зазначила Підласа.

Вона додала, що початковий "план А" для України полягав у тому, що допомога від США та ЄС почне надходити в січні цього року. Тож її затримки означали, що Київ почав розглядати "план Б" і навіть "план С".

Крім того, уряд розглядає можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків.

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України. Йдеться про 50 млрд євро.

Також Шмигаль розповів, що Україна має намір збільшити експортні можливості дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.

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Україна
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