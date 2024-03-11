Украина исчерпала свои ресурсы – что известно

Украинская валюта. Фото: Мы - Украина.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Подласа заявила, что Украина почти исчерпала свои финансовые возможности. Все внутренние ресурсы направляются на финансирование Вооруженных сил.

Об этом в воскресенье, 10 марта пишет Financial Times.

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По словам Подласой, Украина выделила почти половину своего бюджета — 87 миллиардов долларов на 2024 год на расходы, связанные с обороной. При этом внутренние доходы нашего государства составляют всего 46 миллиардов долларов.

То есть, государству нужно покрыть дефицит с помощью международных партнеров и сокращение невоенных расходов.

"Дефицит бюджета еще больше вырастет из-за мобилизации до 500 тыс. новобранцев, поскольку миллиарды потребуются для их зарплат, обучения и оборудования. Мы практически исчерпали свои возможности — все внутренние ресурсы идут на финансирование армии", — отметила Подласа.

Она добавила, что первоначальный "план А" для Украины заключался в том, что помощь от США и ЕС начнет поступать в январе этого года. Ее задержки означали, что Киев начал рассматривать "план Б" и даже "план С".

Кроме того, правительство рассматривает возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины. Речь идет о 50 млрд евро.

Шмыгаль рассказал, что Украина намерена увеличить экспортные возможности дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.