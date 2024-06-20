Перезавантаження БЕБ — що відомо про закон

Засідання парламенту. Фото: УНІАН

Верховна Рада у цілому ухвалила закон про реформу Бюро економічної безпеки. Він передбачає незалежний відбір нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровий відбір. "За" проголосували 239 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 20 червня.

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Результат голосування. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Закон про БЕБ ухвалено — деталі

За відповідний законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки сьогодні проголосували 239 народних депутатів.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", — зазначив Залізняк.

Також депутат зауважив, що від ідеї до закону пройшло два роки.

Допис Ярослава Железняка у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у першому читанні парламент проголосував законопроєкт №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, що ВР України не підтримала у другому читанні законопроєкт щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Раніше ми повідомляли, що Рада зняла з розгляду два законопроєкти про військову поліцію: до них планують повернутися після проведення додаткових консультацій.