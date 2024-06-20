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У Раді ухвалили закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки, — нардеп

20 червня 2024 13:19
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Перезавантаження БЕБ — що відомо про закон
Засідання парламенту. Фото: УНІАН
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Верховна Рада у цілому ухвалила закон про реформу Бюро економічної безпеки. Він передбачає незалежний відбір нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровий відбір. "За" проголосували 239 депутатів. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 20 червня.

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У Раді ухвалили закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки, — нардеп - фото 1
Результат голосування. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Закон про БЕБ ухвалено — деталі

За відповідний законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки сьогодні проголосували 239 народних депутатів.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", — зазначив Залізняк. 

Також депутат зауважив, що від ідеї до закону пройшло два роки.

У Раді ухвалили закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки, — нардеп - фото 2
Допис Ярослава Железняка  у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у першому читанні парламент проголосував законопроєкт №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. 

Також ми писали, що ВР України не підтримала у другому читанні законопроєкт щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години

Раніше ми повідомляли, що Рада зняла з розгляду два законопроєкти про військову поліцію: до них планують повернутися після проведення додаткових консультацій.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
закон
Бюро економічної безпеки
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парламент

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