Рада зняла з розгляду два законопроєкти про військову поліцію — що відомо

Верховна Рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції. До них планують повернутися після проведення додаткових консультацій.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Законопроекти про створення військової поліції — що відомо

"Зняли з розгляду тижня №6569-д та 6570-д – проєкти законів про військову поліцію. За таке рішення — 278 (голосів депутатів. — Ред.)", — написав політик.

Як повідомляють народні депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після проведення додаткових консультацій.

Повноваження військових поліцейських

підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об'єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів, а також серед особового складу національного контингенту, направленого Україною для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

патрулювання гарнізонів, прилеглих до них населених пунктів, територій військових містечок і військових об'єктів, місць дислокації військових частин і прилеглих до них територій, а також громадських місць;

розшук та затримання військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

розшук викраденої або втраченої вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та вибухових речовин, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту;

контроль над дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів;

регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, а також супровід цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;

зупинення військових транспортних засобів;

перевірка документів у разі порушень водіями ПДР;

захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей;

проведення службових розслідувань та службових перевірок.

Раніше в Міністерстві оборони України заявили, що підтримують створення військової поліції, та закликали народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення цієї структури.

Також ми розповідали, чи бронюватимуть від мобілізації поліцейських. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що такі фахівці повинні мати бронь від військового призову.