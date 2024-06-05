Совет снял с рассмотрения два законопроекта о военной полиции — что известно

Верховная Рада. Фото: УНИАН

Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции. К ним планируется вернуться после проведения дополнительных консультаций.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Законопроекты о создании военной полиции — что известно

"Сняли с рассмотрения недели №6569-д и 6570-д — проекты законов о военной полиции. За такое решение — 278 (голосов депутатов. — Ред.)", — написал политик.

Как сообщают народные депутаты, к рассмотрению этих законопроектов вернутся после проведения дополнительных консультаций.

Полномочия военных полицейских

поддержание правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

патрулирование гарнизонов, прилегающих к ним населенных пунктов, территорий военных городков и военных объектов, мест дислокации воинских частей и прилегающих к ним территорий, а также общественных мест;

розыск и задержание военнослужащих в случаях, определенных законом, а также розыск пропавших без вести военнослужащих;

розыск похищенного или утраченного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему и взрывчатых веществ, состоящих на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта;

контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;

регулирование дорожного движения на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, а также сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения;

остановка военных транспортных средств;

проверка документов в случае нарушений водителями ПДД;

защита прав военнослужащих и членов их семей;

проведение служебных расследований и служебных проверок.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что поддерживают создание военной полиции и призвали народных депутатов определить приоритетным законопроект о создании этой структуры.

Также мы рассказывали, будут ли бронировать от мобилизации полицейских. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что у таких специалистов должна быть броня от военного призыва.