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В Раде приняли закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности, — нардеп

20 июня 2024 13:19
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Перезагрузка БЭБ — что известно о законе
Заседание парламента. Фото: УНИАН
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Верховная Рада в целом приняла закон о реформе Бюро экономической безопасности. Он предусматривает независимый отбор нового руководителя БЭБ, переаттестацию и кадровый отбор. "За" проголосовали 239 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 20 июня.

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Результат голосования. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Закон о БЭБ принят — детали

За соответствующий законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности сегодня проголосовали 239 народных депутатов.

"Текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового Председателя БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы", — отметил Зализняк.

Также депутат заметил, что от идеи до закона прошло два года.

В Раде приняли закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности, — нардеп - фото 2
Сообщение Ярослава Железняка в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в первом чтении парламент проголосовал законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что ВР Украины не поддержала во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что Рада сняла с рассмотрения два законопроекта о военной полиции: к ним планируют вернуться после проведения дополнительных консультаций.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
закон
Бюро экономической безопасности
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