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У Раді прокоментували відмову Бундестагу дати ракети Taurus Україні

17 січня 2024 23:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді прокоментували відмову Бундестагу дати ракети Taurus Україні
Заступник голови Комітету нацбезпеки Єгор Чернєв. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У парламенті України прокоментували невдачу в голосуванні Бундестагу щодо надання Україні ракет Taurus. Як виявилося, ситуація постає дещо інакше.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

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Чернєв сказав, що він спілкувався з колегами з Бундестагу щодо повідомлень про те, що парламент Німеччини нібито відмовився передати Україні ракети Taurus. І виявилося, що ситуація має інший вигляд.

Він пояснив, що сьогодні у Бундестазі розглядався окремий законопроєкт, запропонований опозицією, який намагалися ухвалити без попереднього узгодження з іншими фракціями.

Чернєв також зазначив, що проєкт був відхилений через порушення процедур і спроб використовувати його для партійних PR-цілей.

Єгор Черньов
Повідомлення Єгора Чернєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що німецький парламент (Бундестаг) нещодавно відхилив пропозицію про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Це рішення було ухвалено під час голосування, яке відбулося 17 січня.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Шольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні у 2024 році сім мільярдів євро.

Верховна Рада
Німеччина
військова допомога
Україна
ракета
ракети
війна в Україні

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