В Раде прокомментировали отказ Бундестага дать ракеты Taurus Украине
В парламенте Украины прокомментировали неудачу в голосовании Бундестага касательно предоставления Украине ракет Taurus. Как оказалось, ситуация выглядит несколько иначе.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.
Реакция ВРУ на провал голосования Бундестага о дальнобойных ракетах для Украины
Чернев сказал, что он общался с коллегами из Бундестага относительно сообщений о том, что парламент Германии якобы отказался передать Украине ракеты Taurus. И оказалось, что ситуация выглядит иначе.
Он объяснил, что сегодня в Бундестаге рассматривался отдельный законопроект, предложенный оппозицией, который пытались принять без предварительного согласования с другими фракциями.
Чернев также указал, что проект был отклонен из-за нарушения процедур и попыток использовать его для партийных PR-целей.
Напомним, что немецкий парламент (Бундестаг) недавно отклонил предложение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Это решение было принято в ходе голосования, которое состоялось 17 января.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Шольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.
Читайте Новини.LIVE!