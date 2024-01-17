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В Раде прокомментировали отказ Бундестага дать ракеты Taurus Украине

17 января 2024 23:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде прокомментировали отказ Бундестага дать ракеты Taurus Украине
Заместитель главы комитета нацбезопасности Егор Чернев. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В парламенте Украины прокомментировали неудачу в голосовании Бундестага касательно предоставления Украине ракет Taurus. Как оказалось, ситуация выглядит несколько иначе.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

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Чернев сказал, что он общался с коллегами из Бундестага относительно сообщений о том, что парламент Германии якобы отказался передать Украине ракеты Taurus. И оказалось, что ситуация выглядит иначе.

Он объяснил, что сегодня в Бундестаге рассматривался отдельный законопроект, предложенный оппозицией, который пытались принять без предварительного согласования с другими фракциями.

Чернев также указал, что проект был отклонен из-за нарушения процедур и попыток использовать его для партийных PR-целей.

Егор Чернев
Сообщение Егора Чернева. Фото: скриншот

Напомним, что немецкий парламент (Бундестаг) недавно отклонил предложение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Это решение было принято в ходе голосования, которое состоялось 17 января. 

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Шольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Верховная Рада
Германия
военная помощь
Украина
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ракеты
война в Украине

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