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У Раді пояснили взаємозв'язок між боями у Курській області та транспортуванням газу до ЄС

9 серпня 2024 10:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бої у Суджі — як прорив кордону вплинув на транспортування газу до ЄС
Працівник на українській ГТС. Фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У російському місті Суджа Курської області, де тривають бої, розташована найбільша газовимірювальна станція (ГВС) для транзиту газу в Європу через Україну. Через це з'явилося багато чуток та інсинуацій щодо транзиту блакитного палива до країн ЄС.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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За словами Гетманцева, Україна продовжує транспортувати газ європейським замовникам.

"Попри різні чутки та інсинуації, з нашого боку вживаються усі зусилля, щоб контрактні транзитні зобов’язання України були виконані у повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що, як і завжди, російський "Газпром" після узгодження обсягів добового постачання зі своїми європейськими покупцями подав заявку на транзит до Оператора газотранспортної системи України, і блакитне паливо прямує до європейських покупців у рамках тих обсягах, які російська енергетична компанія фізично доставила до єдиного чинного міждержавного пункту обліку "Суджа".

Гетманцев додав, що на 9 серпня "Газпром" замовив понад 41 млн кубометрів газу і відповідні обсяги будуть транспортовані європейським замовникам.
 
"Як би не розвивались події, Україна зі свого боку не створює ніяких перешкод для тих, хто продовжує ділові відносини з Росією, не помічаючи війну. Це питання їх сумління та майбутнього місця в історії", — підсумував голова Комітету Ради.

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