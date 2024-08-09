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В Раде объяснили взаимосвязь между боями в Курской области и транспортировкой газа в ЕС

9 августа 2024 10:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бои в Судже — как прорыв границы повлиял на транспортировку газа в ЕС
Сотрудник на украинской ГТС. Фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В российском городе Суджа Курской области, где продолжаются бои, находится крупнейшая газоизмерительная станция (ГИС) для транзита газа в Европу через Украину. Из-за этого появилось много слухов и инсинуаций по транзиту "голубого топлива" в страны ЕС.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram в пятницу, 9 августа.

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По словам Гетманцева, Украина продолжает транспортировать газ европейским заказчикам.

"Несмотря на разные слухи и инсинуации, с нашей стороны предпринимаются все усилия, чтобы контрактные транзитные обязательства Украины были выполнены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что, как и всегда, российский "Газпром" после согласования объемов суточных поставок со своими европейскими покупателями подал заявку на транзит Оператору газотранспортной системы Украины и "голубое топливо" направляется к европейским покупателям в рамках тех объемов, которые российская энергетическая компания физически доставила к единому действующему межгосударственному пункту учета "Суджа".

Гетманцев добавил, что на 9 августа "Газпром" заказал более 41 млн кубометров газа и соответствующие объемы будут транспортированы европейским заказчикам.

"Как бы ни развивались события, Украина со своей стороны не создает никаких препятствий для тех, кто продолжает деловые отношения с Россией, не замечая войну. Это вопрос их совести и будущего места в истории", — подытожил председатель Комитета Рады.

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