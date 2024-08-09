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Як Росія може відповісти на операцію в Курській області — чотири сценарії від ISW

9 серпня 2024 10:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Бої в Курській області — В ISW розповіли, як може відповісти Путін
Наслідки обстрілу в Курській області РФ. Фото: росЗМІ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Російська армія спробує реалізувати низку сценаріїв для "звільнення" населених пунктів Курської області. Адже тамтешня влада каже, що населені пункти "узяті ЗСУ під контроль протягом останніх днів".

Такий прогноз міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 серпня.

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Як зазначили аналітики, геолокаційні зйомки та заяви російських чиновників вказують на те, що 8 серпня нібито "українські війська продовжили швидке просування вглиб Курської області". Згідно з повідомленнями, українські війська начебто діють уже на відстані 35 кілометрів від міжнародного кордону із Сумською областю.

У ISW припускають, що військове командування країни-агресора РФ має чотири ймовірні сценарії дій, якими воно може відповісти на "наступ" у Курській області:

  • Використовувати наявних строковиків, ФСБ, Росгвардію та інші іррегулярні сили, вже розгорнуті в районі кордону, щоб відтіснити українські війська;
  • Використовувати наявне Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону;
  • Передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні підрозділи в Курську область з інших частин фронту;
  • Спробувати зберегти сили, які зараз дислоковані в Курській області, але перекинути туди значну кількість авіації та ударних підрозділів.

Але, на думку аналітиків, незрозуміло, чи зможуть російські війська, які наразі розгорнуті в Курській області, використовувати авіацію над регіоном для протистояння. Крім того, незрозуміло, чи порушать великомасштабні операції авіації над Курською областю здатність РФ регулярно використовувати тактичну авіацію для завдавання планерних бомбових ударів по всій лінії фронту.

Російські джерела ISW зазначають, що українські сили в Курській області, включно з "мобільними групами", що діють далі на російській території, володіють значними засобами ППО, які, ймовірно, зроблять великомасштабні операції російської авіації в цьому районі проблематичними.

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