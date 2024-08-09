Бои в Курской области — В ISW рассказали, как может ответить Путин

Последствия обстрелов в Курской области РФ. Фото: росСМИ

Российская армия попытается реализовать ряд сценариев для "освобождения" населенных пунктов Курской области. Ведь местные власти говорят, что населенные пункты "взяты ВСУ под контроль в течение последних дней".

Такой прогноз содержится в отчете Института изучения войны (ISW) за 8 августа.

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Как отметили аналитики, геолокационные съемки и заявления российских чиновников указывают на то, что 8 августа якобы "украинские войска продолжили быстрое продвижение вглубь Курской области". Согласно сообщениям, украинские войска вроде бы действуют уже на расстоянии 35 километров от международной границы с Сумской областью.

В ISW предполагают, что военное командование страны-агрессора РФ имеет четыре вероятных сценария действий, которыми оно может ответить на "наступление" в Курской области:

Использовать существующие срочников, ФСБ, Росгвардию и другие иррегулярные силы, уже развернутые в районе границы, чтобы оттеснить украинские войска;

уже развернутые в районе границы, чтобы оттеснить украинские войска; Использовать существующую Северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы;

развернутую вдоль российско-украинской границы; Передислоцировать оперативные резервы, накопленные для планируемого наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные подразделения в Курскую область из других частей фронта;

накопленные для планируемого наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные подразделения в Курскую область из других частей фронта; Попытаться сохранить силы, которые сейчас дислоцированы в Курской области, но опрокинуть туда значительное количество авиации и ударных подразделений.

Но, по мнению аналитиков, непонятно, смогут ли российские войска, развернутые в Курской области, использовать авиацию над регионом для противостояния. Кроме того, непонятно, нарушат ли крупномасштабные операции авиации над Курской областью способность РФ регулярно использовать тактическую авиацию для нанесения планерных бомбовых ударов по всей линии фронта.

Российские источники ISW указывают, что украинские силы в Курской области, включая "мобильные группы", действующие дальше на российской территории, обладают значительными средствами ПВО, которые, вероятно, сделают крупномасштабные операции российской авиации в этом районе проблематичными.