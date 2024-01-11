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У Раді ініційовано збір підписів за відставку Стефанчука, — Гончаренко

11 січня 2024 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді ініційовано збір підписів за відставку Стефанчука, — Гончаренко
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/Руслан Стефанчук
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко ініціював збір підписів за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Деякі нардепи вже поставили свій підпис.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Збір підписів за відставку Стефанчука

"Ініціював збір підписів за відставку Руслана Стефанчука з посади спікера Верховної Ради", — розповів Гончаренко.

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Збір підписів за відставку Стефанчука. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Збір підписів за відставку Стефанчука. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

За його словами, те, що відбувається зараз в Раді — ганьба.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, практично всі фракції ВР запропонували винести на голосування ВР постанову про відкликання депутатки Марʼяни Безуглої або із оборонного комітету, або із займаної посади. Однак голова ВР Руслан Стефанчук відмовився виносити ці питання на порядок денний і достроково закрив засідання Ради.

Також ми писали, що депутати "Європейської солідарності" підготували і подали позов до Київського Окружного Адміністративного суду. Нардепи цієї фракції вважають, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закриває очі на перешкоджання міжпарламентської діяльності опозиційних політиків та блокує їх закордонні відрядження.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Руслан Стефанчук
нардепи
звільнення
відставка

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