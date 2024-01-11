В Раде инициирован сбор подписей за отставку Стефанчука, — Гончаренко

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/Руслан Стефанчук

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Некоторые нардепы уже поставили подпись.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

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Сбор подписей за отставку Стефанчука

"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады", — рассказал Гончаренко.

Сбор подписей за отставку Стефанчука Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Сбор подписей за отставку Стефанчука Фото: t.me/oleksiihoncharenko

По его словам, то, что происходит сейчас в Раде — позор.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об отзыве депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности. Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.

Также мы писали, что депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд. Нардепы этой фракции считают, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрывает глаза на препятствование межпарламентской деятельности оппозиционных политиков и блокирует их заграничные командировки.