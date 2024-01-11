В Раде инициирован сбор подписей за отставку Стефанчука, — Гончаренко
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Некоторые нардепы уже поставили подпись.
Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.
Сбор подписей за отставку Стефанчука
"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады", — рассказал Гончаренко.
По его словам, то, что происходит сейчас в Раде — позор.
Напомним, практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об отзыве депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности. Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.
Также мы писали, что депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд. Нардепы этой фракции считают, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрывает глаза на препятствование межпарламентской деятельности оппозиционных политиков и блокирует их заграничные командировки.
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