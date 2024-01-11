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В Раде инициирован сбор подписей за отставку Стефанчука, — Гончаренко

11 января 2024 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде инициирован сбор подписей за отставку Стефанчука, — Гончаренко
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/Руслан Стефанчук
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Некоторые нардепы уже поставили подпись.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

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Сбор подписей за отставку Стефанчука

"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады", — рассказал Гончаренко.

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Сбор подписей за отставку Стефанчука Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Сбор подписей за отставку Стефанчука Фото: t.me/oleksiihoncharenko

По его словам, то, что происходит сейчас в Раде — позор.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об отзыве депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности. Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.

Также мы писали, что депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд. Нардепы этой фракции считают, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрывает глаза на препятствование межпарламентской деятельности оппозиционных политиков и блокирует их заграничные командировки.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
Руслан Стефанчук
нардепы
увольнение
отставка

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