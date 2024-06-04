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У прямому ефірі телемарафону вимкнули світло — відео

4 червня 2024 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час ефіру телемарафону зникло світло
Телемарафон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У прямому ефірі телемарафону у середу, 4 червня, зникло світло. Ведучі опинилися в темряві.

Відео поширилося у соцмережах.

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"У нас гасне світло, ось в таких реаліях ми живемо", — сказала ведуча.

Інший ведучий наголосив, що у Київській області та місті діють відключення електроенергії.

"Разом з усіма в однакових умовах", — додала ведуча.

Нагадаємо, "Суспільне" частково виходить з національного телемарафону "Єдині новини" і розпочинає виробництво власного контенту. "Суспільне" розпочинає марафон на Першому в рамках "Єдиних новин".

Також радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що телемарафон "Єдині новини" створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. А намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України.

прямий етер
електропостачання
електроенергія
телемарафон

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