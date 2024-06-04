Під час ефіру телемарафону зникло світло

Телемарафон. Фото: скриншот з відео

У прямому ефірі телемарафону у середу, 4 червня, зникло світло. Ведучі опинилися в темряві.

Відео поширилося у соцмережах.

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В прямому ефірі у студії телемарафону раптово згасло світло. Це відбулося, коли ведучі вже закінчували ефірну годину. Киян попереджали про тимчасові аварійні знеструмлення, тож в умовах відключень доводиться працювати і на телебаченні. pic.twitter.com/1OskmovDta — Інформатор (@informatorua) June 4, 2024

Вимкнення світла під час телемарафону

"У нас гасне світло, ось в таких реаліях ми живемо", — сказала ведуча.

Інший ведучий наголосив, що у Київській області та місті діють відключення електроенергії.

"Разом з усіма в однакових умовах", — додала ведуча.

Нагадаємо, "Суспільне" частково виходить з національного телемарафону "Єдині новини" і розпочинає виробництво власного контенту. "Суспільне" розпочинає марафон на Першому в рамках "Єдиних новин".

Також радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що телемарафон "Єдині новини" створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. А намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України.