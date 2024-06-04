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В прямом эфире телемарафона выключили свет — видео

4 июня 2024 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во время эфира телемарафона пропал свет
Телемарафон. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В прямом эфире телемарафона в среду, 4 июня, исчез свет. Ведущие оказались в темноте.

Видео распространилось в соцсетях.

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"У нас гаснет свет, вот в таких реалиях мы живем", — сказала ведущая.

Другой ведущий отметил, что в Киевской области и городе действует отключение электроэнергии.

"Вместе со всеми в одинаковых условиях", — добавила ведущая.

Напомним, "Суспільне" частично выходит из национального телемарафона "Єдині новини" и начинает производство собственного контента. "Суспільне" начинает марафон на Первом в рамках "Єдині новини".

Также советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что телемарафон "Єдині новини" создан для того, чтобы быть источником верифицируемой информации, а не фейков. А попытки его дискредитировать являются частью информационной войны России против Украины.

прямой эфир
электроснабжение
электроэнергия
телемарафон

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