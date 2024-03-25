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У Польщі зробили заяву щодо інцидентів з ракетами РФ під час атак по Україні

25 березня 2024 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Польщі зробили заяву щодо інцидентів з ракетами РФ під час атак по Україні
Шимон Головня. Фото: PolskieRadio
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Спікер польського Сейму Шимон Головня заявив, що російські ракети можуть ще неодноразово перетинати повітряний простір Польщі. Він допустив цю можливість на тлі війни в Україні. 

Про це повідомляє PolskieRadio.

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"Поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, швидше за все, відбуватимуться і надалі", — сказав Головня, коментуючи інциденти з російськими ракетами. 

Він додав, що наразі найважливіше завдання для Польщі — посилювати безпеку та удосконалювати роботу відповідних систем, щоб запобігти загрозам. 

Головня зазначив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, потрібно здійснювати так, щоб не нашкодити цивільному населенню. 

"Збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись упасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і мала поводитися", — сказав Головня.

Нагадаємо, 24 березня, під час масованої атаки Росії по Україні, одна з ракет залетіла в Польщу. Країна заявила, що вимагатиме пояснень щодо порушення її повітряного простору. 

Пізніше там розповіли, чому не збили російську ракету.

Польща
війна
росіяни
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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