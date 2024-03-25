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В Польше сделали заявление об инцидентах с ракетами РФ во время атак по Украине

25 марта 2024 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Польше сделали заявление об инцидентах с ракетами РФ во время атак по Украине
Шимон Головня. Фото: PolskieRadio
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что российские ракеты могут еще неоднократно пересекать воздушное пространство Польши. Он допустил эту возможность на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает PolskieRadio.

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"Пока идет война в Украине, такие инциденты, как нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами, скорее всего будут происходить и дальше", — сказал Головня, комментируя инциденты с российскими ракетами.

Он добавил, что сейчас важнейшая задача для Польши — усиливать безопасность и совершенствовать работу соответствующих систем, чтобы предотвратить угрозы.

Главня отметил, что любые действия, связанные с перехватом и сбитием ракет, нарушающих польское воздушное пространство, нужно совершать так, чтобы не навредить гражданскому населению.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя именно так, как и должна была вести себя", — сказал Головня.

Напомним, 24 марта во время массированной атаки России по Украине одна из ракет залетела в Польшу. Страна заявила, что будет требовать объяснений относительно нарушения ее воздушного пространства.

Позже там рассказали, почему не сбили российскую ракету.

Польша
война
россияне
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война в Украине

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