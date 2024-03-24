У Польщі розповіли, чому не збили російську ракету вночі

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський розповів, чому не збили російську ракету вночі. За його словами, військові розуміли, що ціль покине повітряний простір, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

Про це повідомляє RMF FM у неділю, 24 березня.

Читайте також:

Російська ракета в Польщі

Горишевський зазначив, що рішення про те, що російська ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", — зазначив він.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", — наголосив Горишевський.

Він каже, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття літаками F-16.

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу прийняття рішення", — зауважив Горишевський.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначив, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", — додав речник.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Україні в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу. Країна вимагатиме пояснень щодо порушення її повітряного простору.

Також Польща посилить присутність військових на сході країни. Йдеться про прикордонні райони із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.