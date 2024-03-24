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У Польщі розповіли, чому не збили російську ракету вночі

24 березня 2024 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі розповіли, чому не збили російську ракету вночі
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський розповів, чому не збили російську ракету вночі. За його словами, військові розуміли, що ціль покине повітряний простір, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення. 

Про це повідомляє RMF FM у неділю, 24 березня.

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Горишевський зазначив, що рішення про те, що російська ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил. 

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", — зазначив він.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців. 

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", — наголосив Горишевський.

Він каже, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття літаками F-16.

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу прийняття рішення", — зауважив Горишевський.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначив, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", — додав речник.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Україні в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу. Країна вимагатиме пояснень щодо порушення її повітряного простору. 

Також Польща посилить присутність військових на сході країни. Йдеться про прикордонні райони із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.

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