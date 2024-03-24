В Польше рассказали, почему не сбили российскую ракету ночью
Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский рассказал, почему не сбили российскую ракету ночью. По его словам, военные понимали, что цель покинет воздушное пространство, а попытка сбить ракету составляла бы риск для местного населения.
Об этом сообщает RMF FM в воскресенье, 24 марта.
Российская ракета в Польше
Горишевский отметил, что решение о том, что российская ракета не будет сбита, принял командующий оперативным командованием Вооруженных сил.
"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", — отметил он.
По его словам, попытка сбить ракету составляла бы больший риск для местных жителей.
"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", — подчеркнул Горишевский.
Он говорит, что если бы ракета летела вглубь Польши, могло бы быть принято решение о ее сбитии самолетами F-16.
"Именно оперативный командующий Вооруженных сил оценивает ситуацию и уполномочен принимать такое решение. С другой стороны, пилот истребителя, даже получив разрешение на сбивание такой ракеты, может не сделать этого в ситуации, когда понимает, что ее обломки могут упасть на больницу или школу. Место падения ракеты также имеет значение для процесса принятия решения", — отметил Горишевский.
Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметил, что Россия намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада.
"Украинская противовоздушная оборона осознала, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада", — добавил спикер.
Напомним, во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Страна потребует объяснений о нарушении ее воздушного пространства.
Также Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.
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