В Польше рассказали, почему не сбили российскую ракету ночью

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский рассказал, почему не сбили российскую ракету ночью. По его словам, военные понимали, что цель покинет воздушное пространство, а попытка сбить ракету составляла бы риск для местного населения.

Об этом сообщает RMF FM в воскресенье, 24 марта.

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Горишевский отметил, что решение о том, что российская ракета не будет сбита, принял командующий оперативным командованием Вооруженных сил.

"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", — отметил он.

По его словам, попытка сбить ракету составляла бы больший риск для местных жителей.

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", — подчеркнул Горишевский.

Он говорит, что если бы ракета летела вглубь Польши, могло бы быть принято решение о ее сбитии самолетами F-16.

"Именно оперативный командующий Вооруженных сил оценивает ситуацию и уполномочен принимать такое решение. С другой стороны, пилот истребителя, даже получив разрешение на сбивание такой ракеты, может не сделать этого в ситуации, когда понимает, что ее обломки могут упасть на больницу или школу. Место падения ракеты также имеет значение для процесса принятия решения", — отметил Горишевский.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметил, что Россия намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада.

"Украинская противовоздушная оборона осознала, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада", — добавил спикер.

Напомним, во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Страна потребует объяснений о нарушении ее воздушного пространства.

Также Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.