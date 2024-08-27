Падіння безпілотника РФ у Польщі — генерал Древняк назвав мету окупантів

Пошук російського дрона у Польщі 26 серпня. Фото: PAP

Польський генерал Томаш Древняк прокоментував порушення кордону російським безпілотником під час масованого обстрілу України. За його словами, дрон не повинен був зіткнутися із землею в тому місці, де він зник з радарів.

Про це повідомляє RMF 24 у вівторок, 27 серпня.

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Древняк зазначив, що безпілотник, можливо, повернувся в Україну, але його мали б спеціально запрограмувати росіяни.

"Вони хотіли б отримати подвійну вигоду — напасти на Україну, а по-друге, розбудити всю нашу систему і подивитися, що ми робимо", — каже він.

За його словами, правдивість цієї гіпотези буде підтверджена, якщо останки дрона не знайдуть. Генерал наголосив, що завдяки таким діям Росія може отримати багато цінної та корисної інформації.

"Вони бачать, скільки часу проходить від отримання сигналу розвідки до прийняття рішення, підняття літака в повітря тощо. Це багато інформації. З військової думки вони важливі", — підкреслив Древняк.

Він пояснив, що безпілотник не збили, адже для прийняття такого рішення необхідна візуальна ідентифікація.

"Пілот винищувача наближається до такої цілі і каже по радіо, що вона має такі-то параметри тощо. Після цього приймається рішення. Якщо цей об'єкт загрожував важливим елементам інфраструктури, тоді приймається рішення. Тут такої загрози не було. Він рухався над малонаселеною місцевістю", — додав він.