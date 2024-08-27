Падение беспилотника РФ в Польше — генерал Древняк назвал цель оккупантов

Поиск российского дрона в Польше 26 августа. Фото: PAP

Польский генерал Томаш Древняк прокомментировал нарушение границы российским беспилотником во время массированного обстрела Украины. По его словам, дрон не должен был столкнуться с землей в том месте, где он пропал с радаров.

Об этом сообщает RMF 24 во вторник, 27 августа.

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Древняк отметил, что беспилотник, возможно, вернулся в Украину, но его должны специально запрограммировать россияне.

"Они хотели бы получить двойную выгоду — напасть на Украину, а во-вторых, разбудить всю нашу систему и посмотреть, что мы делаем", — говорит он.

По его словам, правдивость этой гипотезы будет подтверждена, если останки дрона не найдут. Генерал подчеркнул, что благодаря таким действиям Россия может получить много ценной и полезной информации.

"Они видят, сколько времени проходит от получения сигнала разведки до принятия решения, поднятия самолета в воздух и тому подобное. Это много информации. С военной точки зрения они важны", — подчеркнул Древняк.

Он объяснил, что беспилотник не сбили, ведь для принятия такого решения необходима визуальная идентификация.

"Пилот истребителя приближается к такой цели и говорит по радио, что она имеет такие-то параметры и тому подобное. После этого принимается решение. Если этот объект угрожал важным элементам инфраструктуры, тогда принимается решение. Здесь такой угрозы не было. Он двигался над малонаселенной местностью", — добавил он.