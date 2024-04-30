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У Польщі вважають, що рішення щодо проживання українських чоловіків повинно прийматися на рівні ЄС

30 квітня 2024 18:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Польщі вважають, що рішення щодо проживання українських чоловіків повинно прийматися на рівні ЄС
Українські біженці. Фото: Stars and Stripes
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Польський уряд вважає за краще, щоб рішення про надання дозволів на проживання українським громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років приймалось на рівні Європейського Союзу. Там підкреслили, що Польща не буде захищати ухилянтів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна на каналі TVP Info у вівторок, 30 квітня.

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"Ми точно не будемо захищати ухилянтів", – заявив Шейна.

Шейна також зазначив, що в разі звернення українського уряду до Польщі з проханням не продовжувати дозволи на проживання для чоловіків віком 18-60 років він переконає міністра закордонних справ Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи. 

"Офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі", — додав заступник міністра закордонних справ Польщі.

На пресконференції після засідання уряду міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша запитали про коментарі Шейна. Він підтвердив, що це питання обговорювалось під час Ради міністрів.

"Якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, ми в такому разі завжди надамо підтримку та допомогу", — сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що дуже важливо, "щоб це були рішення на європейському рівні". Косіняк-Камиш наголосив на важливості прийняття рішень на європейському рівні, зазначивши, що "переговори між Києвом і Брюсселем щодо цього питання тривають".

"Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях", – додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що Європейський Союз повинен колективно розглянути питання про повернення чоловіків призовного віку до України. 

Раніше ми писали, що у США відповіли, чи допоможуть повернути чоловіків призовного віку в Україну.

Європейський союз
Польща
Україна
біженці
мобілізація
ухилянти
чоловіки

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