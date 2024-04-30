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В Польше считают, что решение о проживании украинских мужчин должно приниматься на уровне ЕС

30 апреля 2024 18:53
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Бригадир София
редактор
В Польше считают, что решение о проживании украинских мужчин должно приниматься на уровне ЕС
Украинские беженцы. Фото: Stars and Stripes
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Польское правительство предпочитает, чтобы решение о предоставлении вида на жительство украинским гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет принималось на уровне Европейского Союза. Там подчеркнули, что Польша не будет защищать уклонистов.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн на канале TVP Info во вторник, 30 апреля.

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"Мы точно не будем защищать ухилянцев", – заявил Шейна.

Шейна также отметил, что в случае обращения украинского правительства в Польшу с просьбой не продлевать разрешения на проживание для мужчин в возрасте 18-60 лет, он убедит министра иностранных дел Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения.

"Официальной позиции по этому поводу нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши", — добавил замминистра иностранных дел Польши.

На пресс-конференции после заседания правительства министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша спросили о комментариях Шейна. Он подтвердил, что этот вопрос обсуждался в ходе Совета министров.

"Если Украина обратится за поддержкой или помощью, мы в таком случае всегда предоставим поддержку и помощь", — сказал Косиняк-Камиш.

Он добавил, что очень важно, "чтобы это было решение на европейском уровне". Косиняк-Камыш отметил важность принятия решений на европейском уровне, отметив, что "переговоры между Киевом и Брюсселем по этому вопросу продолжаются".

"Решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", — добавил министр.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Европейский Союз должен коллективно рассмотреть вопрос о возвращении мужчин призывного возраста в Украину.

Ранее мы писали, что в США ответили, помогут ли вернуть мужчины призывного возраста в Украину.

Европейский союз
Польша
Украина
беженцы
мобилизация
уклонисты
мужчины

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