Прем’єрка Литви запропонувала план дій для повернення чоловіків до України

Українські біженці. Фото: uanews.net

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що Європейський Союз повинен колективно розглянути питання про повернення чоловіків призовного віку до України. Вона також зазначила, що Литва розглядає можливість введення заходів для підтримки України у зв’язку з новими правилами мобілізації.

Про це повідомило видання LRT у понеділок, 29 квітня.

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Шимоніте заявила, що в Литві могли б перевіряти, чи виконали чоловіки мобілізаційні обов'язки або мають законні підстави для звільнення від військового призову перед продовженням дозволу на проживання.

"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", — додала прем'єр-міністр Литви.

Тим часом Міграційна служба Литви вказала, що відсутні юридичні основи, які зобов’язували б країну сприяти Україні у мобілізації, тому будь-які дії в цьому напрямку будуть вважатися політичним вибором Литви.

"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі зробив заяву щодо примусового повернення чоловіків в Україну.

Раніше ми писали, що у США відповіли, чи допоможуть повернути чоловіків призовного віку в Україну.