Премьер Литвы предложила план действий по возвращению мужчин в Украину

Украинские беженцы. Фото: uanews.net

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Европейский Союз должен коллективно рассмотреть вопрос о возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Она также отметила, что Литва рассматривает возможность введения мер по поддержке Украины в связи с новыми правилами мобилизации.

Об этом сообщило издание LRT в понедельник, 29 апреля.

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Шимоните заявила, что в Литве могли бы проверять, выполнили ли мужчины мобилизационные обязанности или имеют ли законные основания для освобождения от военного призыва перед продлением вида на жительство.

"Но нам нужно работать не только с украинскими властями, но и шире, потому что сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев", — добавила премьер-министр Литвы.

Между тем Миграционная служба Литвы указала, что отсутствуют юридические основы, которые обязывали бы страну содействовать Украине в мобилизации, поэтому какие-либо действия в этом направлении будут считаться политическим выбором Литвы.

"Для реализации этих решений нужно было бы принять некоторые национальные законодательные инициативы, но опять же возникнет огромный вопрос, насколько это будет совместимым с законодательством ЕС", — заявили в ведомстве.

Напомним, глава МИД Польши сделал заявление о принудительном возвращении мужчин в Украину.

Ранее мы писали, что в США ответили, помогут ли вернуть мужчин призывного возраста в Украину.