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У Польщі в озері знайшли тіло українця

7 червня 2024 22:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Українець загинув у Польщі
Водосховище Опочно, де загинув українець. Фото: Wikimedia
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У польському воєводстві Лодзь загинув українець. Він пішов купатися на озеро та не повернувся. 

Про це повідомляє Onet у п'ятницю, 7 червня.

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За даними польських правоохоронців, загиблому було 40 років, він є громадянином України. 

"Повідомлення про чоловіка, який пішов купатися та не повернувся на берег водосховища в Опочно, надійшло до пожежників у п’ятницю після 12.30", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка витягли з води, але врятувати не вдалося.

"Після того, як чоловіка, який втратив свідомість, дістали з води, його спробували реанімувати, але врятувати його життя не вдалося. Потерпілий є громадянином України", — підсумували в поліції.

Окремо зазначається, що обставини утоплення наразі невідомі.

Раніше у польському місті Каліш загинув 41-річний українець. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

 А у польському Гданську сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років. Вони тікали від поліції.

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